Fabiola Martínez no teme ser chica sexy

Exmodelo fitness y exreina de belleza en su natal Paraguay, Fabiola Martínez ahora se lanzará a la aventura como conductora deportiva en el Mundial FIFA 2026 y no teme robar reflectores como una de las chicas sexys del evento.

Fabi ya tuvo un adelanto de esta experiencia al realizar la cobertura del sorteo de la Copa Mundial en Washington, pero esta vez irá por la conquista del público de su país y de otras latitudes. “A mí sí me gustaría ocupar un lugar, un protagonismo, primero por mi trabajo. Un mundial te puede dar muchísimas oportunidades”, indicó la paraguaya en entrevista

Al preguntarle si le gustaría obtener el título de la “Novia del Mundial” 2026, dejó algo muy claro. “Es algo que se tiene que dar con naturalidad, que los aficionados decreten que puedes destacar también por tu imagen y, si se da, aprovechar la oportunidad”, destacó.

“Pero hay algo que debemos tomar en cuenta: ‘Novia del Mundial’ solo hay una y esa es Larissa Riquelme. Ni embajadora, ni madrina, ni otros títulos que salgan. Nunca más habrá otra como ella porque le tocó, por poder universal, suerte o como quieran llamarlo, estar en el momento indicado y en el lugar adecuado”, recalcó sobre la supremacía de su paisana.

Cabe mencionar que la paraguaya señaló que su cobertura mundialista, a partir del 8 de junio, podrá verse a través del canal GEN de Paraguay. Además, hará cápsulas especiales para Cuaima Team TV. Sobre esta nueva etapa, tras pasar por las competencias fitness y obtener el título de Miss Supranational Paraguay 2023, comentó que ahora llega desde una perspectiva distinta.

“Yo tuve que ganarme un lugar y mi espacio. Conozco mujeres que se quedaron en el camino, dejaron de evolucionar. Siempre tuve en mente prepararme porque la belleza y la juventud pasan”, finalizó.