Fabiola Martínez salió vengativa

Fabiola Martínez volvió a la polémica tras dar una entrevista a Adrián Marcelo y revelar que sus declaraciones sobre Alex Montiel, el Escorpión Dorado, fueron motivadas por venganza.

La modelo y el influencer mantuvieron una relación que, según ella, terminó al enterarse que él seguía casado con su esposa, aunque tenían una relación abierta. Aunque ambos habían guardado silencio, ella habló tras una propuesta de Adrián, quien también ha tenido conflictos con Montiel. “Si lo hice fue por apoyar a Adrián y porque yo nunca me quedo callada. No le debo respeto a quien no me respetó”, recalcó la joven. Además, señaló que pudo haber contado su versión en su canal de Youtube, pero prefirió hacerlo en un espacio donde tuviera más impacto.

Por si fuera poco, criticó el video que publicó Alex para defenderse, asegurando que “se contradice” y que no hay lógica en sus relatos. Aunque Fabi aceptó que no vio el video de Montiel, sí vio fragmentos que, según ella, lo exhiben aún más. “Jamás dije que soy una víctima. Él, en su video, se entierra solito”, dijo.