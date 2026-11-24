Las posibilidades decorativas de la Navidad son enormes. Desde una apuesta discreta hasta una ambientación integral, con guirnaldas, luces, velas y coronas en todos los rincones.

Cojines y mantas

La Navidad es una excusa perfecta para renovar algunos cojines y, así, darle un aspecto nuevo al sofá. Elígelos con estampados de moda y apuesta por texturas agradables al tacto y abrigadas, como el terciopelo, que sigue marcando tendencia esta temporada. Completa el look con un plaid colocado de manera informal en el reposabrazos, darás un aspecto más vivido y harás más apetecible el sofá.

Navidad en el recibidor

¿Por qué no colocar el árbol en la entrada?, si es el espacio que nos da la bienvenida. Este árbol de Navidad es perfecto, ya que es pequeño y lleva las luces incorporadas.

Un árbol grande en la sala

Si la ubicación del árbol es importante, también lo es su tamaño. Y es que es básico que guarde proporción con el salón y la altura del techo, para que no se vea demasiado grande o ridículo. En general, unos 185 cm ya son una buena altura para un árbol de Navidad.

Corona de adviento en el perchero

Es tradición colgar la corona navideña en la puerta de entrada, pero ¿por qué no buscarle un sitio dentro para poder disfrutar de su efecto decorativo? Ponla colgada en un pomo de una puerta, en una ventana o, como aquí, en el perchero de madera.

Navidad en la sala

El gran protagonista de la decoración navideña es el árbol y, por extensión, el salón. Nuestra apuesta fue buscar un color de base, que domine toda la decoración, en este caso el blanco.

Ramos de flores en la mesa del centro

No importa la estación, un ramo de flores siempre alegra e ilumina el salón. Un consejo: pon un jarrón tipo copa, sin mucha altura, para que no tape la vista.

Adornos con pedrería

Es importante pensar en una temática para los adornos elegante, clásico, nórdico, tradicional.

Navidad en el comedor

Más allá de la mesa, piensa en qué estilo quieres darle a tu comedor de Navidad. En este sentido, es importante pensar en la decoración de las sillas, en las ventanas o las puertas o incluso en colgar una corona en la lámpara de techo.

Regalos a juego con el árbol

Si has decorado con mimo el árbol, una manera decorativa y con encanto para vestir la base es colocar varios regalos a los que previamente hayas personalizado el envoltorio.

Jarrones decorativas

Un diseño que integra varios jarroncitos que, al quedar en diferentes planos, también funciona muy bien, porque crea un conjunto más dinámico. Para este tipo de composiciones lo ideal es escoger jarrones pequeños y decorarlos con una sola flor que tenga mucho protagonismo.

Un centro de velas

Si quieres montar un centro de mesa navideño, pero sin grandes complicaciones, inspírate en esta idea: elige una bandeja bonita y reúne en ellas velas de diferentes alturas —mejor si son número impar, como aquí, visualmente funciona mejor— y completa el conjunto con bolas y adornos navideños.

Guías en las escaleras

Si en tu casa cuentas con escalera, un bonito adorno para dar ese toque navideño a tu casa sin recargarla demasiado, es añadiendo una guirnalda en la misma barandilla. Escoge una que se vea muy natural y añade luces u otros pequeños detalles navideños.

Decoración en la cocina

Las guirnaldas son un adorno navideño muy versátil, ya que puedes colocarlas en muchos lugares diferentes: rodeando el árbol, decorando la chimenea, puertas o estantes, como aquí. Esta, formada por hojas de pino, da un toque tradicional y natural muy especial a la cocina.

Arreglos en la chimenea

Si cuentas con una chimenea de estilo clásico, puede quedarte un escenario navideño de película si añades luces, una guirnalda, calcetines o algo del estilo que de ese toque navideño acogedor y tradicional.

Cubiertos navideños

El acabado es un clásico a la hora de vestir de fiesta la mesa en Navidad, porque transmite elegancia y, usado en su justa medida, un toque chic y glamoroso.

Mini coronas en las sillas

Una corona no solo decorará las sillas, sino que además puedes completarla con una tarjeta con el nombre del comensal y así cada invitado sabrá cuál es su sitio en la mesa. Para colgarla de la silla puedes usar una cinta decorativa que acabe de vestir la corona.