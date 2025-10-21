Fabulosos Cadillacs regresan a CDMX

Los Fabulosos Cadillacs son una banda de estadios. Los hemos visto llenar el GNP diversas veces o romper el récord de asistencia en el Zócalo con más de 300 mil fanáticos reunidos. Por eso, el que tengan cuatro fechas en el Auditorio Nacional, un recinto más pequeño en cuanto a capacidad resulta algo novedoso para la agrupación argentina y sus fans.

Sin embargo, Sr. Flavio recordó a medios mexicanos que su agrupación fue de menos a más, su primera visita fue en Tijuana, y soñaban con venir un día a la Ciudad de México.

“Conocemos la estirpe e historia del Auditorio Nacional, para nosotros es un privilegio tocar aquí, pero nosotros no entramos directamente por la puerta grande por un hit o por el marketing de una compañía de discos, fuimos de lugares pequeños, a intermedios y grandes”, recordó el bajista del grupo. “Luego llegó el Metropólitan, y fue cuando nuestro ‘manager’ nos sorprendió porque nos dijo que los boletos se agotaron en 15 minutos, por lo que cambiamos al Palacio de los Deportes, es decir, tuvimos un camino escalonado, como corresponde a cualquier banda de rock”, señaló.

De menos a más

Ir de menos a más, complementó Sergio Rotman, “genera una conexión real e importante con la gente”. Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Auditorio Nacional los días 19, 21, 22 y 24 de noviembre, en el marco de sus 40 años de carrera.

Sr. Flavio comenta que no tiene una respuesta a cómo han logrado la permanencia de tantos años como agrupación. Cuando tenían veintitantos años se cuestionaban lo que sería tener 45 años: “Hoy somos sexagenarios, nos sorprende a nosotros mismos, pero mantenemos la intensidad del rock y las ganas irrefutables de seguir, es una bendición”.