﻿﻿
SÍGUENOS
GenteSociales

Faby celebra al estilo fashion

Octubre 06 del 2026
Faby celebra al estilo fashionLa guapa cumpleañera, Fabiola
Faby celebra al estilo fashionUna hermosa velada
Faby celebra al estilo fashionAcompañada de las chicas Ammje

Con una celebración llena de estilo, glamour y mucha diversión, Fabiola Díaz festejó su cumpleaños número 47 rodeada de varias de sus amistades, quienes se sumaron a una original temática fashion inspirada en la película El diablo viste a la moda. La cumpleañera lució espectacular y disfrutó de una velada en la que los looks, la buena música, las risas y la convivencia fueron los protagonistas, convirtiendo la ocasión en una noche muy especial para celebrar un año más de vida y compartir con sus seres queridos.

﻿