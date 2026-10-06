Faby celebra al estilo fashion

Con una celebración llena de estilo, glamour y mucha diversión, Fabiola Díaz festejó su cumpleaños número 47 rodeada de varias de sus amistades, quienes se sumaron a una original temática fashion inspirada en la película El diablo viste a la moda. La cumpleañera lució espectacular y disfrutó de una velada en la que los looks, la buena música, las risas y la convivencia fueron los protagonistas, convirtiendo la ocasión en una noche muy especial para celebrar un año más de vida y compartir con sus seres queridos.