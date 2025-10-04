Facultad de Música, insignia de la UNICACH

La Facultad de Música, ha dado prestigio y reconocimiento a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional, dijo el secretario general de la institución, Hugo Armando Aguilar Aguilar, durante el 50 aniversario de la fundación de esta unidad académica.

En el discurso oficial, pronunciado en nombre de la rectora, Fanny López Jiménez, se destacó la evolución de una sólida oferta educativa: Licenciatura en Música, Licenciatura en Jazz y Música Popular, además de la Maestría en Música.

La Facultad de Música “se ubica ya como una de las instituciones de formación musical profesional más importantes del sureste del país, así como un referente a nivel nacional y latinoamericano”, afirmó.

En este mismo sentido, el director de la Facultad, Desmo Martínez Espinosa, detalló que, a través de las trayectorias académicas y musicales de estudiantes y egresados, la Universidad se ha dado a conocer en varias partes del mundo. Como resultado de ello, la institución ha contado con estudiantes y maestros provenientes de países como Italia, Japón, Francia, Bolivia, Perú, Chile y Argentina.

Colaboraciones

En cuanto a las relaciones entre instituciones, la Facultad ha tenido acercamientos con universidades de Brasil, Argentina, Austria y Estados Unidos, con las cuales ya existen convenios, puntualizó el director.

Entre los elementos que atraen a maestros y estudiantes de otros países a la UNICACH, Desmo Martínez destacó el enfoque en marimba —una de las especialidades de la Licenciatura en Música—, la Licenciatura en Jazz, así como la presencia de profesores locales y extranjeros con destacadas trayectorias internacionales.

Los festejos por el 50 aniversario de la Facultad de Música, incluyen una jornada de presentaciones artísticas, premiaciones y reconocimientos.