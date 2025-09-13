Facundo, ¿ardido por salida de reality?

Tras su salida de La casa de los famosos México, Facundo aprovechó el foco mediático para lanzar un mensaje que generó debate: invitó a la audiencia a dejar de centrarse únicamente en el reality y voltear hacia los temas políticos y sociales que realmente impactan el futuro del país.

Sus declaraciones dividieron opiniones y ya se volvieron virales en redes sociales. El conductor de televisión, recién eliminado de la tercera temporada de La casa de los famosos México, no se guardó nada en una entrevista con Marie Claire.

En un tono crítico, señaló que en México existe una fuerte tendencia a enfocar la atención en espectáculos y programas de entretenimiento, mientras se dejan de lado debates de fondo que afectan directamente la vida de los ciudadanos. “Clávense en las cosas que pueden cambiar el rumbo de este país”, expresó al cuestionar que las personas estén más pendientes de las estrategias de los concursantes que de la reciente reforma judicial, una medida que ha generado amplia controversia por limitar la autonomía del Poder Judicial.

Facundo también apuntó que muchos usuarios son muy activos en redes sociales para criticar el reality, pero no muestran el mismo interés en exigir cambios en decisiones gubernamentales. “Me encantaría que así de activos como son para criticar ‘La casa de los famosos’, fueran también para señalar las cosas trascendentales”, dijo con ironía, antes de cerrar agradeciendo la “libertad de expresión”.

¿Qué reacciones generó en redes sociales?

La reacción en redes no tardó. Mientras un sector lo aplaudió por usar su salida como plataforma para llamar la atención sobre asuntos políticos, otros lo señalaron de incongruente por haber participado en el mismo programa que critica. “¿Para qué entró entonces? Si seguía adentro, seguro pediría apoyo de sus fans”, cuestionó un usuario.

El video con sus declaraciones ya supera el millón de reproducciones y sigue generando cientos de comentarios que dividen a la audiencia entre quienes apoyan su postura y quienes la consideran una contradicción.