Las redes sociales se volcaron en contra de Eugenio Derbez cuando el actor criticó la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez, en especial su acento en español, dijo que en definitiva su actuación era “indefendible”, por lo que su nombre se volvió tendencia y los ataques no pararon, en su contra y en contra de sus hijos actores, pero también famosos y colegas lo defendieron, como es el caso de Facundo.

Para el famoso, no tiene sentido desacreditar a alguien a través de las plataformas virtuales porque ese alguien critique algo que no le guste, como el caso de Eugenio que criticó el trabajo actoral de Selena Gómez. “Me parece una tontería que funen a alguien por criticar, ¿a poco vivimos en un mundo en el que ya nadie puede opinar?”, cuestionó.

Eugenio dijo que no le gustó su actuación, no la criticó por algo funable, reiteró el comediante y enfatizó que en las reglas de cancelación de hoy en día no está estipulado que no puedes criticar el trabajo de alguien.

Lanzó una pregunta

“¿Cuántas veces no hemos criticado a Eugenio Derbez por sus atrevimientos de hacer películas y cosas así, ¿por qué sí lo pudieron criticar a él y él no puede criticar a alguien más?”, señaló.

Facundo agregó que como actores deben estar dispuestos a escuchar diversas opiniones, aunque algunas no sean favorables.