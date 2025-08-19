Facundo humilla a Mariana Botas

Los ánimos en La casa de los famosos México no solo se encienden ahí adentro, sino también en redes sociales, donde Facundo se ha convertido en el centro de las críticas.

Ya sea por sus declaraciones, las pesadas bromas hacia sus compañeros o su estrategia dentro del juego, el irreverente conductor ha pasado de ser el favorito del público, a uno de los habitantes menos queridos.

En las últimas horas, el también comediante ha recibido fuertes ataques por parte de los usuarios, quienes no vieron con buenos ojos los comentarios que lanzó sobre el aspecto físico de su compañera, Mariana Botas. Todo sucedió hace un par de días, cuando los inquilinos tuvieron que convertirse en modelos de pasarela y desfilar para una marca de ropa.

La polémica se desató cuando llegó el turno de Mariana, y es que la presentó con la frase: “Muestra toda la planosidad de su cuerpo, enseñando que la planosidad también es estilo. Mostrando un estilo coqueto”.

Reacciones

Aunque la intención de Facundo solo era bromear con la actriz, las redes no tomaron nada bien su ácido humor y lo tundieron por hablar del físico de otra persona. “Comentarios así son hirientes y más para las personas que han batallado toda su vida con su cuerpo”. “Del cuerpo ajeno no se opina”. “Adiós Facundo, te irá mejor en tu casa”. “Un humor no solo inapropiado, sino ya pasado de moda”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero los usuarios no fueron los únicos que desaprobaron el comentario de Facundo, la propia Mariana encaró al conductor. Durante el desfile, y tras sus palabras, la actriz le hizo una seña y posteriormente lo cuestionó. “Me humillaste muchísimo. ¿Cómo decías, la planosidad?”, dijo.