¿Facundo no volvería a un reality?

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La casa de los famosos el pasado domingo, a lo que dijo que es un reality show al que no regresaría sobre todo por el ambiente tan hostil que se vive al interior del set de grabaciones, el cual considera que tiene lugar por la misma naturaleza del programa.

Este no es el primer proyecto de este tipo en el que el comediante participa, ya que a inicios del milenio fue finalista de Big Brother VIP, en el que quedó solo en segundo lugar, una experiencia que sí repetiría. “‘Big Brother’ era un jardín de niños comparado con lo que se vive en ‘La casa de los famosos’; se trataba de ver cuál de los famosos te caía mejor. Parece que esta casa se trata de cuál te cae peor. La otra era de hacer cosas creativas, de ver quién tenía más chispa, y esta casa es de ver quién destruye, quién humilla y quién es más ojete”, explica.

Para Facundo el mayor reto de La casa de los famosos es poder convivir con uno mismo, ya que, según explica, hay ocasiones en las que se dio cuenta de que lejos de experimentar un sentimiento negativo por sus compañeros, se despreciaba a él, por lo que buscaba formas creativas de combatirlo, aunque hay un participante al que realmente detestó en el programa.

Una mala persona

Alexis Ayala es para muchos el villano de la casa, algo que todos los expulsados hasta ahora, incluyendo a Facundo confirman. El conductor asegura que lo considera una mala persona, ya que al combinar su maldad con la inteligencia que posee, se convierte en un ser muy negativo, por lo que no sería su amigo. “No me gustaría ser su amigo. O sea, yo de los amigos obtengo cosas que siento que Alexis no tiene; entonces, no me interesaría en lo absoluto tratar de tener una amistad con él. A mis mejores amigos los veo poco y los admiro, amo y respeto, me río con ellos, y alguien que me cae mal, me aburre, me deprime, menos voy a querer verlo”, señala.

Sin embargo, hay una persona con la que Facundo quedó fascinado y para sorpresa de muchos, y no es ni Aldo ni Abelito, con los que acepta que “cotorreo chido”, pero no está seguro de que tengan algo de que hablar fuera del programa, dejando al destino su posible amistad. Ninel Conde es la concursante que cautivó a Facundo, algo que ni siquiera él esperaba, por los altercados que habían tenido en ocasiones anteriores, pero al conocerla encontró una amiga inteligente, muy capaz, sarcástica y con un humor increíble.