Facundo se compromete con su novia

Facundo se casará por segunda ocasión. Ya le dio el anillo a su novia Delia García, a quien conoció cuando ambos formaron parte del reality La Isla, en 2016, y luego de que se separa de Esmeralda Palacios, su primera esposa, con quien estuvo casado por 12 años y tuvo dos hijos.

El conductor de 47 años, que actualmente está encerrado en La casa de los famosos México, compartió la noticia con sus compañeros del reality, y a la par, se hizo oficial en las redes de él y de su novia Delia, de 35 años; con románticas fotos, mostraron lo enamorados que están y ambos se dedicaron emotivos mensajes tras ocho años de relación. “Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso. Solo existe una cosa más bella que tener de novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me la paso, la más interesante y jaladora, la que me ama por mi esencia y lo mejor es que ahora será mi esposa porque obvio dijo que sí. Gracias por las fotos, hija Valentina”, escribió Facundo.

Delia respondió con amorosas palabras para Facundo; “Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo. Todos los días siento mucha gratitud de saber que nos encontramos para compartir este viaje cortito llamado vida. Ningún momento de mi vida es mejor que cuando estoy contigo, podemos estar tirados en el piso sin hacer nada y prefiero eso que cualquier plan… porque el hogar puede estar en una persona. Nunca nadie me había amado de forma tal que pudiera ser completa y cabalmente yo misma. Gracias por este hermoso regalo de compartirnos. Te amo con todo mi ser”.

Delia y la hija mayor de Facundo, Valentina, acompañaron al irreverente conductor en su entrada a La casa de los famosos, donde es uno de los habitantes favoritos para ganar la tercera edición en México.