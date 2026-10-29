Facundo sufre robo en París

Facundo era uno de esos que pensaba que siendo mexicano era casi imposible que le chamaquearan sus cosas, que lo asaltaran, pero le pasó, y fue en París, mientras pensaba que había hecho dos amigos, en realidad lo estaban robando.
El conductor e integrante de La casa de los famosos México 3 está de viaje, y cuando estuvo en París dos personas se acercaron a hacerle plática, el confío y hasta pensó que había hecho dos amigos, pero no fue así. “Yo soy mexicano, a mí eso nunca me pasaría, pues a mí sí me paso”, contó en redes sociales.
Testimonio
Relató que llevaba una cangurera en Paris y llegaron dos hombres a preguntarle de dónde era, les dijo que de México. “Yo dije ‘ya tengo dos amigos, dos amigos de lo ajeno, me bajaron mi cartera, me sentí un imbécil y ahora estoy traumado’”, señala. También confiesa que cada vez que ve gente desconfía mucho y ya no confía en su mexicanidad. “Por más que te creas un chingón siempre habrá un chingón y medio”, reflexionó.
Mientras que algunos aseguraron que París es más peligroso e inseguro que México, otros seguidores se mostraron “decepcionados” de Facundo. “¡Pónganse pilas!”. “Francia ya es más chaira qué Ecatepec”. “Dónde quedo aquel Facundo ñerote”. “Eres Mexicano pero de las Lomas”. “París está más peligroso que CDMX”. “Me das vergüenza como mexa, te hace falta barrio”, fueron algunos e lo comentarios.
El famoso, además, ha compartido algunos momentos de su viaje por Europa, incluido Madrid, donde gozó moverse en bicicleta. Aunque hoy es uno de los conductores más reconocidos por su estilo irreverente, su primera intención no era convertirse en figura de la televisión: llegó a Telehit a los 17 años para ganar dinero y comprar instrumentos para su banda de rap y rock, Liquits; con sus bromas callejeras, cámaras ocultas y edición ágil, marcó una forma de hacer entretenimiento que muchos consideran precursora de los contenidos que hoy triunfan en plataformas digitales.