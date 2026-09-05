Fallece actor de voz de Scooby-Doo

Se dio a conocer el fallecimiento del actor y director de doblaje mexicano Francisco Reséndez a los 85 años, conocido por su participación en el programa infantil Scooby-Doo, dando voz al miedoso perro gran danés.
Hasta el momento se desconoce la causa de su deceso. La familia del artista tampoco ha compartido más detalles en redes sociales. No obstante, diversos usuarios señalan que pudo tratarse debido a causas naturales, debido a su avanzada edad; aunque no se ha confirmado nada al respecto.
¿Quién era Francisco Reséndez?
Nacido el 10 de julio de 1941 en la capital del país, Francisco Reséndez Novoa destacó dentro del mundo del doblaje mexicano durante más de seis décadas, como actor de voz, director, locutor, traductor y adaptador para distintas producciones de cine, televisión y ánime.
Conocido entre colegas como “don Paco”, comenzó su trayectoria profesional en la década de 1950 y es conocido por dar voz al personaje animado Scooby-Doo, participando en algunos capítulos de El Show de Scooby-Doo y El show de Scooby-Doo y Scrappy-Doo.
También es recordado por participar en la dirección de las primeras ocho temporadas de la serie animada Los Simpson en español latino, durante una etapa clave que logró introducir el proyecto al público mexicano con éxito. En su contribución también dio voz a algunos personajes secundarios.
Su trabajo también incluyó a otros personajes emblemáticos, como Pops en la serie de comedia animada (Des)encanto y el comandante Dot Pixis en el ánime japonés Attack on Titan. También es conocido por participar en el ánime Fairytale, dando voz al personaje de Makarov Dreyar.