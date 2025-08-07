﻿﻿
SÍGUENOS
GenteShow

Fallece actriz de The walking dead

Agosto 07 del 2025
Fallece actriz de The walking dead

Kelley Mack, actriz de la serie The walking dead murió tras una larga lucha contra un agresivo cáncer cerebral. Mack, de 33 años de edad, falleció en pasado 2 de agosto en Cincinnati, su ciudad natal, dejando un gran vacío entre sus fans y sus seres queridos.

La noticia fue dada a conocer estar tarde a través de un comunicado que la familia lanzó en redes sociales. “Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá, adonde todos finalmente debemos ir”, escribieron.

Asimismo, revelaron que su madre y su tía la acompañaron en sus hasta el final del tratamiento contra el glioma difuso de línea media, un cáncer que afecta al sistema nervioso central y que fue detectado en noviembre de 2024.

Desde su diagnóstico, la actriz decidió compartir todo su proceso con sus seguidores, incluida la parálisis parcial que sufrió tras someterse a una biopsia espinal.

¿Quién era Kelley Mack?

Originaria de Ohio, Mack inició su carrera en producciones independientes. Alcanzó la fama internacional en 2018, gracias a su interpretación de Addy en la serie The walking dead. Un año más tarde apareció en la serie 9-1-1 y tuvo un papel en la octava temporada de Chicago Med.

Además de su trabajo en la serie de zombis, Mack también prestó su imagen a Spider-Gwen en una serie de comerciales promocionales de Spider-Man: into the Spider-Verse, lo que le dio visibilidad entre las audiencias jóvenes.

﻿