Fallece el escritor Cees Noteboom

El autor neerlandés Cees Nooteboom (La Haya, 1933) falleció el pasado miércoles a los 92 años en su casa de Sant Lluís, en la isla de Menorca, difundió su casa editorial, De Bezige Bij.

El poeta, viajero y periodista candidato recurrente al Nobel de Literatura sostenía que practicaba “una forma de ilusionismo, siempre basado en una realidad mía, sin ser novela realista o algo parecido”.

El importante sello de Países Bajos difundió en redes sociales: “En nombre de su esposa, Simone Sassen, comunicamos que el escritor Cees Nooteboom falleció tranquilamente en su querida isla de Menorca. Tenía 92 años. Echaremos de menos la amistad, la erudición, el entusiasmo y la singularidad de este escritor internacionalmente aclamado”.

Entrevista

El novelista hablaba de su satisfacción porque “he podido combinar las dos cosas más importantes para mí: la escritura y los viajes. En mis novelas introduzco mis viajes y en ellos la poesía y la fantasía. Me fascina observar la vida humana siempre con los ojos de un poeta y un narrador”.

El autor de Perdido el paraíso explicó que “siempre nos imaginamos un pasado, pero el verdadero pasado ya se ha ido, y lo que hacemos después es imaginar el pasado como pensamos que era, pero, sin duda, imaginamos mucha ficción”. Añadió entonces: “El tema de Proust es que nos damos cuenta de que en el espacio tenemos un sitio muy pequeño, y en el tiempo, con la memoria que tenemos, un espacio muy largo”.

Fue uno de los más reconocidos autores europeos de la posguerra. Obtuvo numerosos premios internacionales por sus novelas, ensayos, poemas y relatos de viajes. Tradujo poesía española, catalana, francesa y alemana, así como teatro. Su obra contiene una constante reflexión sobre el europeísmo y el nacionalismo, y está traducida a más de 25 idiomas.

Nooteboom se alzó con los premios Europeo Aristeon de Literatura (1993) por La historia siguiente; Pegasus de Literatura (1982); Europeo de Poesía (2008); el de Literatura Neerlandesa (2009); el Formentor de las Letras (2020) y el mayor reconocimiento a la literatura de viajes, el Chatwin (2010), así como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2003).