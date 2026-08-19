Fallece historiador Fausto Zerón-Medina

Fausto Zerón Medina, reconocido historiador y guionista mexicano, falleció a los 79 años de edad. La noticia fue dada a conocer esta tarde por el arqueólogo Leonardo López Luján, presidente de El Colegio Nacional, a través de las redes sociales. “Lamento informar el fallecimiento del historiador, guionista y gestor cultural, Secretario administrador de El Colegio Nacional de 2014 al 2018. Quienes coincidieron con él recordarán con afecto su trabajo y dedicación. QEPD”, escribió en su cuenta oficial de X.

Zerón-Medina nació en 1947 en la Ciudad de México, aunque su familia provenía del poblado de Teocaltiche, en la región de los Altos de Jalisco. Estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Derecho en la UNAM. Pasó una temporada en Cambridge, Inglaterra, donde nacieron sus hijos.

Como guionista de Clío-Televisa trabajó en series de corte histórico como Senda de gloria, El vuelo del águila, La antorcha encendida, Gritos de muerte y libertad, El encanto del águila y Los Minondo, entre otras. Además, fue secretario administrador de El Colegio Nacional desde 2014 hasta 2018.