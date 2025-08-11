Fallece la cofundadora de Casa Lamm

Recientemente se reportó la muerte de Claudia Gómez Haro, cofundadora y directora académica de Casa Lamm. La noticia fue compartida en las redes sociales de la institución que imparte literaturas, maestrías y doctorados en torno al arte: “A toda nuestra comunidad: Lamentamos informar la partida de nuestra directora académica y socia fundadora la Dra. Claudia Gómez Haro Desdier. La despedimos con tristeza y gratitud eterna”.

Claudia Gómez Haro fue intelectual, periodista y crítica de arte. Fundó Casa Lamm junto a su hermana Germaine —quien se desempeña como directora general— en 1994. La casona, ubicada en la colonia Roma, fue construida en 1911. Las hermanas la adquirieron en 1990, pero fue hasta 1993 cuando comenzó la renovación de lo que se convertiría en la escuela y centro cultural.

El fallecimiento de Gómez Haro fue lamentado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el Instituto de la Mexicanidad, Museo Soumaya, la Embajada de Cuba en México y más.

“Brillante intelectual, periodista y crítica de arte, fue una ferviente defensora de las Bienales de La Habana y de los procesos de restauración encabezados por su amigo Eusebio Leal, en el corazón de la vieja Habana. Su memoria, su pasión creadora y su cálida presencia; quedan con nosotros para siempre”, compartió la embajada. “Su trabajo en la promoción y difusión del arte deja impronta en la comunidad artística y cultural de México”, fue como la Asociación Internacional de Crítica de Arte sección México homenajeó a Gómez Haro.