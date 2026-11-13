Fallece la escritora Nedda G. de Anhalt

Nedda G. de Anhalt, la cuentista, ensayista, traductora, crítica literaria y cinematográfica nacida en La Habana, Cuba, en 1934 y naturalizada mexicana en 1967, murió a los 93 años dejando una obra amplia en más de 15 libros publicados, pero también en infinidad de diarios y revistas.

La escritora cubana que le interesaban lo mismo el amor y la música, que el judaísmo y el exilio cubano, estudió Derecho Civil, Diplomático y Administrativo en la Universidad de La Habana y posteriormente hizo estudios de Literatura en el Sarah Lawrence College, de Nueva York. Se certificó de Maestra de Español como segundo idioma en 1979 y obtuvo la maestría en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Las Américas.

Nedda Gurwitz Zuchowicz, su verdadero nombre, nació el 5 de febrero de 1934 en La Habana, publicó ensayos y críticas sobre la obra de escritores como Guillermo Cabrera Infante, Octavio Paz, Reinaldo Arenas, Lydia Cabrera, Sergio Galindo y Gastón Baquero, entre otros.

Algunos de sus libros y textos en antologías se han traducido al alemán, esperanto, hebreo, inglés, italiano, portugués, turco, mixteco, zapoteco y k’iche’. Participó en diversos foros, presentaciones de libros y conferencias, en Murcia, España, Florida, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua.