Fallece Marjane Satrapi, autora de Persépolis

La noticia fue confirmada por su familia este jueves a través de un comunicado. La cineasta Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y la película Persépolis, murió a los 56 años. Sus obras, sus películas y su lucha la convirtieron en una voz constante contra el régimen iraní y, sobre todo, en un referente feminista.

Marjane Satrapi nació en 1969 en Rasht, Irán, en el seno de una familia de intelectuales comunistas que, con 14 años, la enviaron a Europa, lejos de la represión y la persecución en su país de origen.

De acuerdo con su familia, Satrapi murió de tristeza a un año y casi dos meses desde el deceso de su esposo. El esposo de Satrapi fue un productor, actor y guionista que murió el 8 de abril de 2025.

Legado

Con trazos simples y planchas en blanco y negro, Marjane Satrapi retrató como nadie la extrema complejidad de la sociedad iraní y el choque político provocado por la llegada al poder del ayatolá Jomeini en 1979. La artista, que convirtió su historia de exilio en un relato universal, murió a los 56 años este jueves en Francia, el país que la acogió y que se convirtió en su segunda patria.

Satrapi nació en 1969 en Rasht, Irán, en el seno de una familia de intelectuales comunistas que, con 14 años, la enviaron a Europa, lejos de la represión y la persecución en su país de origen. Ese trauma infantil del exilio marcó toda su obra, empezando por Persépolis, donde retrató su propia historia de niña bajo el yugo de la República Islámica y su doloroso viaje fuera de su patria.

De Persépolis se vendieron más de dos millones de copias en numerosos países del mundo y Satrapi adaptó después los cuatro tomos del cómic al cine. Su película de animación, que codirigió junto a Vincept Paronnaud, obtuvo dos premios César, además del premio del Jurado del Festival de Cannes.

Otra de sus obras gráficas en la que rindió homenaje a las mujeres iraníes se llama Pollo con ciruelas (Poulet aux prunes), que también fue adaptada al cine. Sus obras, sus películas y su lucha convirtieron a Marjane Satrapi en una voz constante contra el régimen iraní y, sobre todo, en un referente feminista.

Satrapi fue altavoz de las protestas de mujeres en Irán, especialmente durante el movimiento Mujer, Vida, Libertad. También apoyó a artistas y opositores. En 2014, montó en 10 días una película cómica, totalmente experimental y sin guion, tras visitar a un amigo en Córdoba. La película, casi desconocida, se titulaba La Banda de Jotas y, según dijo, la hizo porque “necesitaba hacer cosas como estas, si no me vuelvo loca”.