Fallece poeta Antonio Calera-Grobet

El poeta y promotor cultural mexicano, Antonio María Calera-Grobet, falleció este sábado en puerto Progreso, Yucatán, a la edad de 51 años, ahogado. De acuerdo con la información, el también editor de Mantarraya Ediciones se encontraba de vacaciones en ese puerto.

Nacido en 1974, el escritor desarrolló a lo largo de su vida una extensa y destacada carrera en el mundo de las letras, al desempeñarse como editor y colaborador en diarios y espacios de circulación nacional como Reforma, Milenio, Letras Libres y Sinembargo.

Como autor, Calera-Grobet tuvo la oportunidad de publicar múltiples libros, entre los cuales se encuentra Zopencos (2013), Yendo (2014) y Sayonara (2015).

Promotor cultural

Además de su carrera como escritor, se le reconoce su papel como promotor, el cual llevó a cabo a través de diversas acciones; por ejemplo, la hostería La Bota, ubicada en la calle de San Jerónimo e Isabel la Católica, frente a la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Como ya todo mundo sabe somos no solamente un restaurante si no también un centro cultural que tiene una editorial que se llama Mantarraya», declaró el autor cuando La Bota se alistaba para la celebración de su vigésimo aniversario.

Calera-Grobet se encargó de mantener abierto y en funcionamiento el espacio cultural junto a su esposa, Melisa Arzate Amaro, escritora, gestora cultural. “A mí siempre me llamó la preocupación de no llamarle a esto un bar si no una hostería”, señaló en aquel entonces el escritor.

Esta faceta lo llevó también a dirigir espacios como el Museo de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura de CDMX (entonces llamada Distrito Federal) y la Casa del Lago de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Otro de sus proyectos fue La Chula: Foro Móvil, que se desempeñó como una biblioteca rodante con el objetivo de difundir contenidos literarios a lo largo del país.