Fallout 2 estrenó su quinto episodio

La serie de Amazon Prime Video Fallout, adaptada del videojuego homónimo, estrenó en la plataforma su quinto episodio de la segunda temporada este semana.

Esta serie, ambientada en un mundo postapocalíptico 200 años después de una guerra nuclear en la Tierra, se ha convertido en una de las más populares de la plataforma desde su estreno en abril de 2024.

Con la llegada de este quinto episodio a la pantalla chica, los fans y seguidores de Fallout comienzan la cuenta regresiva, esperando con ansias el final de temporada, que promete estar lleno de acción, aventura, drama y suspenso.

Amazon Prime Video estrenó el primer capítulo de Fallout 2 el pasado 17 de diciembre. Como suele hacerse con diversas series, esta entrega ha llegado a las pantallas de los espectadores por medio de estrenos escalonados, es decir, se ha estrenado un capítulo nuevo cada semana.

El lanzamiento del quinto episodio significa que esta segunda etapa comienza a llegar a su fin, pues la temporada completa consistirá de ocho episodios en total.

Dicho eso, se puede afirmar que faltan dos capítulos para que la segunda temporada de Fallout llegue a su fin. Los episodios 6 y 7 se estrenarán en Amazon los próximos miércoles 21 y 28 de enero, respectivamente, mientras que el capítulo final de la entrega estará disponible a partir del miércoles 4 de febrero.