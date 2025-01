Famicom Detective Club: The Missing Heir

Manipulas al personaje principal (se puede ingresar su nombre) e investigas la muerte de una mujer que es la propietaria de cierto conglomerado y el posterior caso de asesinato.

El método de operación del personaje principal es método de selección de comando, seleccionar un comando como Mover, Escuchar, Llamar, Buscar para continuar con el juego. Hay dos comandos característicos, Recordar y Razonar. Recordar existe desde el escenario donde el personaje principal es la pérdida de memoria. Razonar se utiliza para organizar la información obtenida.

Otra característica es que no siempre se muestran todos los comandos y los comandos que se pueden utilizar son limitados según la situación. Por lo tanto, en situaciones en las que tienes que escuchar una historia de una determinada persona, el comando Mudar no se muestra, y después de escuchar toda la información, se muestra el comando Mudar, ten cuidado de no bloquearlo.

Al seleccionar el comando ¿Dónde? Después del comando Buscar, aparecerá un cursor con forma de dedo en la pantalla, y al mover el cursor hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, una parte de Aparecerá la pantalla. Puede comprobarlo.

Cuando salgas del juego, puedes guardar los datos guardados en la tarjeta de disco seleccionando el comando Dejar así. Además, como producción en el juego, se produce un sonido cuando un personaje dice una pista importante o información inesperada. Además de eso, el escenario de la historia, las líneas de los personajes, la música, etc. se utilizan para crear la imagen de terror.

Dado que el formato es Disk System, los lados A y B se intercambian a intervalos regulares. Al comenzar la segunda parte con la versión del sistema de disco, no puede reproducir a menos que inserte el disco en la primera parte y seleccione Titulo de Chosa (se muestra un mensaje de error si inserta solo la segunda parte).

En Consola virtual de Wii, cuando juegas la segunda parte, puedes jugar seleccionando Chosa West Sea en la pantalla de título después de borrar la primera parte.

Trama

El protagonista, que ha caído en la hierba bajo el acantilado, se despierta con la voz de un hombre, recibe atención y recupera la conciencia en la casa del hombre. El hombre se llamó a sí mismo cielo y tierra. Después de eso, regresa a la escena donde estaba acostado y conoce a una chica. La niña, Ayumi Tachibana, es una asistente de detective perteneciente a la agencia Soragi.

Después de ser informado de que la familia Ayaki, una de las principales personas adineradas de Japón, le ha pedido que investigue la muerte de su dueño, Ayaki Kiku, quien falleció repentinamente, el héroe recuerda su nombre y luego va a Myojin Village.

El personaje principal es solicitado por Zenzo Tanabe, un mayordomo de la familia Ayaki que sospechaba de la muerte de Kiku, quien era el cabeza de familia. Kiku fue confirmado muerto en su habitación poco después de publicar su testamento, y el Dr. Kumada, quien vive en el pueblo, le diagnosticó insuficiencia cardiaca, pero Zenzo dice que no parece haber muerto de una enfermedad.