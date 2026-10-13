Familia de Natanael le expresa su apoyo

En medio del complicado momento que atraviesa Natanael Cano, su familia ha decidido expresarle su apoyo. Recientemente se dio a conocer que el intérprete de corridos tumbados se alejaría de los escenarios para enfocarse en su salud, lo que implicaba la suspensión indefinida de sus conciertos en México.

Las personas cercanas a Cano emitieron un comunicado para respaldarlo y dejar claro que lo acompañarán durante su proceso de recuperación.

El mensaje

“Antes de ser músico y artista, Natanael es nuestro hijo y, por eso, como familia y de la mano de Dios, hemos tomado la decisión de ayudarlo a mejorar su salud física y mental”, escribieron en un texto difundido en redes sociales.

Asimismo, se dijeron confiados en que, una vez que la situación de Natanael mejore, regresará a los escenarios y podrá retomar su carrera. “Este proceso es por el bien de nuestro hijo y de Natanael Cano, el artista. Estamos seguros que volverá y nos dará su mejor versión”, dijo.

Hasta el momento, ni el cantante ni su equipo han detallado qué problema de salud enfrenta o el tiempo permanecerá alejado de los escenarios. La decisión de poner en pausa sus actividades llegó después de que circularan publicaciones en redes sociales. Una de las más comentadas fue un video en el que aparece arrojando piedras contra una camioneta de lujo de su propiedad.

Cano aseguró que el material había sido creado con inteligencia artificial y lo eliminó de su cuenta. Días más tarde, publicó otra grabación en la que se le ve realizándose un tatuaje, pero en aparente estado inconveniente.