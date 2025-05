Familia de Rubby Pérez exige respeto

Un mes del derrumbe en la discoteca Jet Set de República Dominicana, donde el merenguero Rubby Pérez falleció, la familia reapareció en las redes sociales para lanzar una advertencia a los medios de comunicación.

La tragedia ocurrió el pasado 8 de abril, durante un concierto que el cantante ofreció. La noche, que debía estar llena de fiesta y música, terminó en desastre, cuando el techo colapsó arrebatándole la vida a más 200 personas, entre ellas la del artista.

Después del accidente, comenzaron a circular varias fotografías que muestran los restos del músico en medio de los escombros; mismas que fueron difundidas por medios internacionales.

Esta situación fue calificada por los familiares del famoso como una “violación grave a la dignidad humana”, por lo que, mediante un comunicado, lanzado en las cuentas oficiales de Pérez, exigieron la eliminación de las imágenes de manera inmediata.

“A todos los medios de comunicación, páginas digitales, perfiles en redes sociales y demás plataformas que han utilizado, difundido o replicado imágenes del cuerpo sin vida de Rubby Pérez, les informamos que han sido debidamente localizados”, dice el texto.

Pero la advertencia no termina ahí. El comunicado también señala que ante cualquier uso no autorizado de cualquier material relacionado con Rubby tomarán medidas legales. “Advertimos que cualquier uso no autorizado del nombre, imagen, voz, contenido audiovisual o cualquier elemento vinculado a la figura de Rubby Pérez, incluyendo publicaciones falsas o manipuladas (fake news), será objeto de acciones legales sin excepción”, exponen.

Asimismo, Zulinka Pérez, hija del cantante, que ha sido una de las voces más activas tras la tragedia, adelantó que interpondrá una demanda contra Antonio Espaillat, dueño del Jet Set, pues considera que hubo negligencia en las condiciones del local y que alguien debe hacerse responsable por lo ocurrido. “No es solo por mi papá. Es por las familias que hoy están en duelo por una tragedia que se pudo evitar”, declaró.