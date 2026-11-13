Familia de Valentín se deslinda de series

A casi 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, su familia fijó su postura ante las recientes producciones audiovisuales que han retomado la vida y la historia del cantante, conocido como “El Gallo de Oro”, y aclaró que no tuvo participación en la realización de estos proyectos.

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, medios de comunicación y público en general, los familiares del intérprete de “Vete ya” señalaron que han recibido diversas solicitudes para hablar sobre las series que se han lanzado en torno a su historia; sin embargo, prefirieron mantenerse al margen de sus contenidos. “Al respecto, queremos aclarar que no participamos en la realización de dichas producciones y, al no haber revisado su contenido, preferimos no emitir opinión sobre ellas”, expresaron.

Legado

En el mensaje, la familia también hizo énfasis en que Valentín representa mucho más que las circunstancias violentas en las que perdió la vida, pues su recuerdo permanece ligado a su faceta como integrante de una familia y a la huella que dejó en la música regional mexicana. “Para nosotros, Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”, señalaron.

El comunicado está firmado por su madre, la señora Camila Valencia; su hija, Valentina Elizalde, y sus hermanos Jesús “El Flaco” Elizalde, Joel Elizalde y Francisco “El Gallo” Elizalde, quienes destacaron su compromiso de mantener viva la memoria del cantante. “Hay historias que otros podrán contar, pero hay un legado que nosotros seguimos viviendo”, expresaron.

Asimismo, dieron a conocer que los integrantes de la familia han unido esfuerzos a través del proyecto musical La Dinastía Elizalde Continúa, con el que buscan mantener vigente la música que ha acompañado a distintas generaciones.

Proyecto

“Hoy, sus hermanos Jesús ‘El Flaco’ Elizalde, Joel Elizalde, Francisco ‘El Gallo’ Elizalde y su hija Valentina Elizalde hemos unido nuestras voces a través de ‘La Dinastía Elizalde Continúa’, un proyecto que nace de nuestras raíces, de nuestra historia familiar y del deseo de mantener vigente la música que ha acompañado a tantas generaciones”, explicaron.

Finalmente, los familiares dejaron claro cuál consideran que debe ser la manera de rendir homenaje al intérprete, quien murió a los 27 años. “A 20 años de su ausencia, creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró”, manifestaron.

Y concluyeron con una frase que resume su postura ante el interés que sigue despertando la historia del cantante: “Porque las tragedias marcan una historia, pero son las canciones las que la hacen eterna”.