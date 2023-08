Vaya sorpresa que se llevó Wendy Guevara al recibir una porra de su familia a días de la final de La casa de los famosos México. Pero el asombro no solo fue por escuchar los gritos de su mamá y de su hermana, sino porque varios mensajes también fueron dedicados a Nicola Porcella, uno de los cinco finalistas y con quien mejor se ha llevado Wendy a lo largo del reality.

La visita de Marlon a Wendy hace unas semanas no dejó felices a los papás de la influencer, ya que no tienen amistad con el joven amigo de su hija, tampoco la tienen las amigas de “La Perdida”, quienes se han limitado a decir que su amiga le tiene un gran cariño, pero pareja no son.