Familias de criminales demandan

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de la narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, contra Telemundo Network por el uso de su imagen en la serie La Reina del Sur, abre una ruta legal que ya exploran otras familias.

Isaac Razo Reyes, abogado de Ávila Beltrán, informó que familiares del secuestrador Daniel Arizmendi López, alias “El Mochaorejas”, y uno de los hijos del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar buscan reclamar regalías por producciones basadas en sus historias. “Están muy interesados en que realicemos el mismo procedimiento para que les paguen regalías”, dijo.

Tras cuatro años de litigio, la defensa logró que se confirmara la sanción del Instituto Mexicano de la Propiedad Industria. “Es una resolución justa, lógica y apegada a derecho”, afirmó Razo.

El abogado estimó que la compensación para Ávila podría alcanzar hasta 900 millones de dólares. “El porcentaje de regalías no es arbitrario; es el que marca la ley”, explicó, al señalar que puede llegar hasta 40 % de las ganancias generadas.

Acuerdos

El siguiente paso será negociar con las empresas responsables. “Ninguna ha iniciado contacto hasta ahora”, aseguró. En caso de no llegar a un acuerdo, anticipó que acudirán a tribunales en Estados Unidos.

Sobre el caso de Arizmendi, cuya historia fue retomada en la serie “El Mochaorejas”, el abogado sostuvo que el derecho a la imagen se mantiene incluso en personas sentenciadas. “No deja de tener calidad humana ni de poseer ciertos derechos”, dijo.

También confirmó acercamientos con la familia de Escobar, incluido su hijo Sebastián Marroquín, por el uso de su imagen y entorno en producciones como Narcos y Escobar, el patrón del mal. “El objetivo no es solo económico, sino que las productoras pidan permiso y paguen por el uso de imagen”, señaló Razo.