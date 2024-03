A Yolanda Andrade le emocionó mucho escuchar a Héctor Parra desde el reclusorio, pues dice que a pesar de todo, él sí es libre, la conductora reiteró su apoyo al actor y su inocencia, pues dice, la mentirosa en este asunto es Ginny Hoffman.

Héctor Parra cumple con la sentencia de 13 años de prisión por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija Alexa Hoffman, sin embargo, Yolanda Andrade se suma a la lista de quienes creen que el famoso es inocente.

Andrade ha apoyado al actor con las ventas de tamales que ha hecho Daniela Parra, por lo que Héctor le mandó un agradecimiento en la llamada que le hizo a su hija y que esta compartió en redes; para Yolanda es admirable la fe que mantiene Héctor. “Necesitaba escuchar a alguien que de verdad no ha perdido la fe, yo con mi tema de salud me desesperé, tuve depresión y pierde uno la fe”, reconoció. “No son ‘Chiquilladas’, Ginny”, expresó la conductora sobre el caso de Héctor Parra, y en contra de la actriz y ex de Parra, quien comenzó su carrera actoral en este programa infantil

Andrade lamentó que este caso esté haciendo tanto daño y criticó el actuar de Ginny Hoffman, quien antes de ir a las autoridades a denunciar el supuesto abuso del que había sido víctima su hija Alexa, habló con una revista de circulación sobre el asunto.

“Este caso lo tenemos muy claro”, expresó la conductora, quien aprovechó para expresar su admiración por Daniela Parra, hija mayor de Héctor y quien no ha dejado de apoyar a su padre en todo momento.