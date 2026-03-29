Famosas mostrarán su lado vulnerable

Aracely Arámbula, Galilea Montijo, Bárbara de Regil y Susana Zabaleta dejarán ver su lado más vulnerable y también revelarán todo el lado oscuro que han tenido que vivir al hacer una carrera frente a los reflectores dentro de la docuserie: Implacables y divinas.

Bajo la producción de River Waves Productions, se abrirán las puertas a la lujosa y privilegiada vida de estas actrices que, entre cenas exclusivas, alfombras rojas y viajes exóticos, también se pondrá a prueba su amistad en una historia de telerrealidad que produce Vix.

Aunado a los conflictos que veremos, derivados de rivalidades, emociones al límite y egos, también abordarán temas como la agresión sexual, ataques mediáticos y sus dolores más íntimos, los que sufren tras reflectores y que ellas se encargarán de revelar. “Algo que no lo tenía planeado, pero se dio. Además, todas ellas son hermosas y pude adentrarme a sus vidas y conocernos más allá del foro de grabación”, explicó Aracely Arámbula.

Protagonistas

Galilea Montijo, Bárbara de Regil y Susana Zabaleta completan ese coctel irresistible que la televisión de famosos lleva años buscando perfeccionar: glamour, viajes, cenas privadas, tensión emocional y, sobre todo, la posibilidad de ver qué pasa cuando cuatro mujeres acostumbradas a dominar la escena dejan que el público se asome a lo que normalmente queda detrás del maquillaje y las sonrisas de alfombra roja.

Sin embargo, para Susana Zabaleta esta docuserie más que evidenciar y mostrar un lado muy oculto de las celebridades, “fungirá como un vistazo a la realidad de lo que vivimos por nuestra fama, de manera intensa, honesta y sin filtros”, dijo.

La gran pregunta no es si habrá drama. La descripción misma del proyecto prácticamente lo garantiza. La verdadera pregunta es qué clase de verdad estará dispuesta a contar cada una de ellas.

Galilea ya sobrevivió a la exposición total y aprendió a convertirla en oficio. Bárbara conoce el precio de la conversación pública. Aracely lleva años protegida por una mezcla de magnetismo y reserva. Susana, en cambio, parece hecha para decir en voz alta lo que otras solo se atreven a pensar.