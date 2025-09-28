Famosos deberán ganarse su alimento

La Granja VIP es la apuesta de TV Azteca para conquistar al público con un formato diferente, en el que los famosos no estarán encerrados en una casa, sino puestos a prueba en un entorno rural.

De acuerdo con la periodista Linet Puente, integrante del panel de críticos del programa, la frescura del reality radicará en mostrar a las celebridades en actividades poco habituales para ellas: “El poderlos ver en otro momento de sus vidas, cuidando puerquitos, recogiendo los huevos, limpiando los corrales… se me hace súper interesante. Eso le dará un color distinto a un reality, no solo sentados en una casa”, comentó.

El show se estrenará el domingo 12 de octubre de 2025 por Azteca Uno, cuando se abran los establos y los participantes deban demostrar sus habilidades como granjeros.

Una de las dinámicas más comentadas es que, a diferencia de otros formatos como La Casa de los Famosos, los concursantes deberán cosechar y producir sus propios alimentos. En caso de no lograrlo, no tendrán qué comer, lo que pondrá a prueba su resistencia.

¿Quiénes participarán?

El reality contará con 16 celebridades que se irán revelando poco a poco hasta la fecha de estreno. Linet Puente señaló que la variedad de perfiles dentro del programa dará mucho juego: “No solo por los animales que estarán ahí, sino también por las diferentes razas, colores y tamaños. Lo más padre será ver cómo conviven y si se empiezan a agarrar del chongo entre ellos”.

El jurado estará integrado por Linet Puente, Lola Cortés, Rey Grupero, Flor Rubio y Ferk, mientras que la conducción correrá a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva, acompañados en lo digital por Mallezaa y Alex Garza.