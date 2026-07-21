Famosos disfrutaron el mundial

Después de más de 30 días de partidos, decenas de tarjetas y goles, el Mundial 2026 llegó a su final con el triunfo de España sobre Argentina en tiempos extras.

Además de los 22 jugadores que se midieron en la cancha y los miles de aficionados que asistieron a apoyar a su selección, el encuentro estuvo lleno de famosos que no se quisieron perder este histórico momento.

Actores, actrices y cantantes fueron vistos en las gradas del Metlife Stadium de Nueva York, dejando claro que también son fanáticos del futbol. Una de las estrellas que más llamaron la atención fue la cantante Beyoncé, quien apareció junto a su esposo, el rapero Jay-Z en una de las secciones exclusivas del recinto.

Quien también estuvo entre los asistentes fue el actor Matt Damon. Con una playera azul marino y junto a su esposa, la argentina Luciana Bozán, el actor fue visto apoyando a la escuadra comandada por Messi. Sin embargo, en la transmisión en vivo fue confundido por la prensa internacional con su amigo, Brad Pitt.

Por su parte, la cantante Dua Lipa puso fin a su luna de miel para llegar al estadio. La británica lució sumamente elegante con una blusa blanca y un abanico para combatir el calor. Junto a ella se encontraba su esposo, el actor Callum Turner.

Otra pareja que deslumbró fue la de la cantante Rihanna y el rapero ASAP Rocky. Como pocas veces, la pareja se dejó ver sin sus tres pequeños, pero muy atentos disfrutando y analizando el partido.

Entre las celebridades que vieron el triunfo de la Furia Roja también estuvieron Anya Taylor-Joy, Javier Bardem, Pharrell Williams y Timothée Chalamet junto a su novia Kylie Jenner.

Mexicanos

Aunque la selección mexicana no llegó a la final, sí lo hicieron sus aficionados. La cantante Danna compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en los pasillos del recinto.

El influencer y ahora actor Aaron Mercury también sorprendió tras publicar una fotografía a tan solo metros de la cancha. “Llegamos a la final”, escribió. En otra de sus publicaciones, mostró cómo sufrió ante los intentos de España de alcanzar el triunfo.

José Madero, exintegrante de Pxndx, también presumió su asistencia a la final de la Copa del Mundo.