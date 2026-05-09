Famosos que crian a sus hijos solos

La vida privada que en ocasiones desconocemos nos intriga, las razones por la que son padres solteros incluye muchos casos de adopción, gestación subrogada y viudez. Varios comparten custodia pero son la figura principal.

Al Pacino

Nunca se casó con las mamás de sus hijos. Tiene 4, incluyendo uno nacido en 2023. Ha criado a varios como padre soltero entre relaciones.

Michelle Williams

Heath Ledger murió en 2008. Crió sola a Matilda desde que tenía 2 años hasta que se volvió a casar en 2020.

January Jones

Tuvo a Xander en 2011. Papá anónimo por decisión propia. Cría sola y no habla del tema.

Liam Neeson

Enviudó en 2009 cuando Natasha Richardson murió por accidente de ski. Crió solo a Micheál y Daniel, de 13 y 12 años entonces.

Minnie Driver

Tuvo a Henry en 2008. Nunca reveló quién es el papá. Lo ha criado sola desde siempre.

Lenny Kravitz

Se divorcio de Lisa Bonet en 1993. Tuvo custodia compartida de Zoë Kravitz pero fue figura paterna principal muchos años.

Madonna

Adoptó a David en 2006, Mercy en 2009 y gemelas Estere y Stella en 2017 como mamá soltera. Tiene 6 hijos, 4 adoptados sola.

Louis Tomlinson

Tiene a Freddie desde 2016. La mamá falleció en 2019. Comparte custodia pero pasa temporadas largas como papá soltero de gira.

Usher

Ganó la custodia completa de sus 2 hijos en 2012 después del divorcio con Tameka Foster.

Ricky Martin

Tuvo a sus gemelos Matteo y Valentino por gestación subrogada en 2008. Los crió solo hasta casarse con Jwan Yosef en 2017.

Angelina Jolie

Adoptó a Maddox en 2002 y Zahara en 2005 antes de estar con Brad Pitt. Periodos largos como mamá soltera entre relaciones.

Nicolas Cage

Crió solo a Weston varios años en los 90s. La mamá es Christina Fulton, pero Cage tuvo custodia principal.

Sandra Bullock

Adoptó a Louis en 2010 y Laila en 2015. Estaba en proceso de divorcio cuando llegó Louis. Los crió sola hasta su relación con Bryan Randall.

Charlize Theron

Adoptó a Jackson en 2012 y August en 2015 como mamá soltera. Nunca se ha casado. Dijo que no necesita pareja para ser familia.