Famosos que no se llaman como piensas

En la música y en la actuación es muy habitual escoger un nombre atractivo con el que llegar al público de una manera más directa, como lo hicieron estas celebridades

Natalie Portman

Su nombre de nacimiento es Natalie Hershlag. Comenzó su carrera de muy pequeña, con apenas 12 años en la película Leon: el profesional. Y allí utilizó Portman, el apellido de su abuela materna.

Meghan Markle

Su nombre es Rachel Meghan Markle. Curiosamente, “Rachel” es el nombre de su personaje con el que saltó a la fama en la serie Suits.

Katy Perry

Su nombre es Katheryn Hudson. Se lo cambió para que no la confundan con la actriz Kate Hudson. Perry es el apellido de su madre.

Joaquin Phoenix

Su nombre es Joaquín Rafael Bottom y nació en San Juan, Puerto Rico. En este caso la decisión no fue de él, sino de sus padres, que se cambiaron el apellido a Phoenix en 1979, cuando Joaquin era un niño.

Wynona Ryder

Su nombre real es Winona Laura Horowitz. Se quedó con el nombre Winona y para el apellidó utilizó el de Mitch Ryder, el músico favorito de su padre.

Freddie Mercury

Su nombre era Farrokh Bulsara, y no nació en Inglaterra sino en el protectorado de Zanzibar, lo que ahora conocemos como Tanzania.

Emma Stone

“Mi nombre real es Emily Jean Stone. Pero me dijeron que debía cambiarlo en la Sociedad de Actores. Yo tenía apenas 16 años, así que fue un proceso realmente interesante, porque yo decía ‘voy a ser Riley’. Entonces me llamé Riley Stone durante unos seis meses. Pero me costó acostumbrarme al cambio, me decían ‘Riley’ en el set de filmación y yo no respondía. Así que lo cambié por Emma, porque ya sabes, es más cercano a Emily”.

Frank Ocean

Su verdadero nombre es Christopher Edwin Breaux. Se lo cambió legalmente en 2014. “Me pareció algo ‘cool’. No somos nuestros nombres. Si no te gusta tu nombre, lo puedes cambiar”, considera.

Drake

Uno de los músicos más escuchados del mundo. Su nombre completo es Aubrey Drake Graham.

Lana del Rey

Su nombre es Elizabeth Woolridge Grant. Durante la primera etapa de su carrera, utilizó varios nombres: May Jailer, Lizzy Grant, Sparkle Jump Rope Queen. Finalmente alcanzó el éxito con Lana del Rey y no lo cambió más.

Nicki Minaj

Su nombre es Onika Tanya Maraj. “En uno de los primeros contratos de producción que firmé, el tipo quería que mi nombre fuera Minaj y me enfrenté a él con uñas y dientes. Pero me convenció. Siempre lo he odiado”, declaró.

Olivia Wilde

Su nombre es Olivia Jane Cockburn. Eligió Wilde por el escritor Oscar Wilde.

Brad Pitt

En este caso hubo un cambio pequeño: de William Bradley Pitt a Brad Pitt.

Rihanna

Su nombre es Robyn Rihanna Fenty. Sus familiares y amigos la siguen llamando Robyn.