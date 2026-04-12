Famosos que se consideran gamers

En ocasiones cuesta trabajo pensar que las estrellas hacen cosas cotidianas que nosotros haríamos con regularidad, y a muchos ha sorprendido el que haya varios aficionados a los videojuegos.

Henry Cavill

El actor británico es un gran fan de World of Warcraft y The Witcher, tanto que casi pierde la llamada para interpretar a Superman por estar jugando.

Mila Kunis

La actriz jugó World of Warcraft durante años y llegó a estar completamente enganchada.

Terry Crews

La estrella de Brooklyn Nine-Nine es un fan de Overwatch y hasta hizo campaña para prestar su voz a Doomfist.

Keanu Reeves

El actor es un fan de Cyberpunk 2077 y ha jugado varios títulos.

Michelle Rodríguez

La actriz es una gran fan de la saga Doom y su hermano le introdujo en el mundo de los videojuegos.

Jack Black

El comediante y actor es un fan de Psychonauts y prestó su voz a un personaje en la secuela del juego.

Drake

El rapero canadiense es un jugador habitual de Fortnite y ha compartido en redes sociales sus intensas partidas con amigos.

Zac Efron

El actor es un fan de la saga Halo y asistió al evento de presentación del tercer juego de la serie.

Samuel L. Jackson

El legendario actor es un fan de Grand Theft Auto y ha participado en varios eventos de la industria.

Megan Fox

La actriz es una fan de Mortal Kombat y ha dicho que es realmente buena en el juego.

Brie Larson

La actriz es una fan de Animal Crossing: New Horizons y ha compartido en redes sociales su experiencia en el juego.

Vin Diesel

El actor es un fanático de Dungeons & Dragons y fundó la compañía Tigon Studios para crear juegos.

Tom Holland

El actor es un fan de The Last of Us, Skyrim y Uncharted 4.

Daniel Craig

El actor británico es un fan de Grand Theft Auto y Halo.