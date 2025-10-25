Famosos que se sometieron al procedimiento

Aunque se trata de una decisión muy personal, algunas celebridades han querido darle visibilidad. Estas estrellas optaron por recurrir a esta cirugía.

Dax Shepard

El actor y su esposa Kristen Bell tienen dos hijos juntos y ambos piensan que son más que suficientes. Por ese motivo, Shepard reveló que se hizo la vasectomía después de que su mujer pensase que estaba nuevamente embarazada y se llevase un buen susto por ello.

Elton John

Dado que Elton John está casado con un hombre, resulta un poco sorprendente que se haya hecho la vasectomía. El artista dijo que se había sometido al procedimiento después de recurrir a un vientre de alquiler para tener a sus dos hijos, Zachary y Elijah.

Jon Gosselin

Después de tener mellizos y sextillizos, la estrella decidió que ya había tenido suficientes hijos y se hizo la vasectomía en 2014.

Dr. Phil

Tenía 29 años cuando se hizo la vasectomía. Por aquel entonces, su mujer estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, años después decidió revertir la cirugía para poder tener otro niño.

Nikki Sixx

El bajista de Mötley Crüe, padre de cuatro hijos, decidió hacerse la vasectomía tras divorciarse de su segunda mujer. Ahora vuelve a estar casado y ha tenido otro hijo, por lo que en algún momento decidió revertir los efectos del procedimiento.

Ronan Keating

El cantante irlandés tiene cinco hijos y, tras darle la bienvenida al último en 2020, su mujer lo convenció para hacerse la vasectomía.

Mike Caussin

El exfutbolista se hizo la vasectomía cuando aún estaba casado con Jana Kramer. Ella se arrepintió de que Caussin se sometiese al procedimiento tras haber tenido dos hijos, pero él no.

Rob Delaney

El actor y cómico escribió un artículo en The Guardian sobre su vasectomía con pelos y señales para que el resto de hombres se viesen reflejados en su experiencia.

Arie Luyendyk Jr.

En 2021, la estrella de Bachelor y su esposa Lauren tuvieron gemelos. La pareja ya tenía una hija pequeña, por lo que tres les pareció un número redondo y decidieron parar ahí. Para ello, recurrieron a la vasectomía.

Evan Bass

La estrella de Bachelor in Paradise tiene cinco hijos, incluidos los dos que tuvo con su expareja Carly Waddell. Bass se hizo la vasectomía tras el nacimiento del quinto niño.

Tyler Hubbard

El músico de Florida Georgia Line se hizo la vasectomía tras el nacimiento de su tercer hijo en 2020. Sin embargo, ha dicho que le haría ilusión adoptar un niño en el futuro.

Slim Thug

El rapero se hizo la vasectomía en 2013 tras decidir que tres hijos eran más que suficientes. Incluso bromeó con que así ya no tendría que mantener a ningún otro niño.

Jay Cutler

En su visita al programa Very Cavallari, el exjugador de la NFL reveló que se había hecho la vasectomía para no tener más hijos con la que por aquel entonces era su esposa, Kristin Cavallari.