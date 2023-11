Famosos reaccionan al fin de la huelga

Después de más de 118 días de huelga, el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA) llegó a un acuerdo con los principales estudios de Hollywood y plataformas digitales. Este acuerdo implica la realización de un nuevo contrato colectivo que beneficie a todas las partes, marcando así el fin del paro y dando luz verde para que la industria del entretenimiento regrese a laborar. En respuesta, numerosos artistas expresaron sus reacciones.

Fran Drescher, líder del sindicato, fue una de las primeras celebridades en manifestarse, compartiendo su entusiasmo en su cuenta de Instagram: "¡Lo hicimos! ¡Una oferta de mil millones de dólares! ¡3 veces el último contrato! ¡Se abrieron nuevos caminos en todas partes! ¡Gracias a los miembros de SAG-AFTRA por aguantar y conseguir este acuerdo histórico!"

Zac Efron también se unió a las felicitaciones, escribiendo en la misma red social: "¡Enormes felicidades a SAG! Hora de hacer algunas películas".Alec Baldwin, a través de un video, felicitó a Fran Drescher y a los demás involucrados en las negociaciones, además de reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en las producciones de cine, televisión y series.

Octavia Spencer compartió su alegría con un festivo mensaje en Instagram: "¿Quién más está bailando ahora mismo? Lista para trabajar ahora que la huelga ha terminado. ¡Felicidades y gracias a nuestro comité de negociación de @TAG! Orgullosa de ser solidaria con todos los miembros de SAG en los últimos 118 días".

Mark Ruffalo, a través de una historia de Instagram, celebró al SAG-AFTRA por este logro y alentó a todos los sindicatos del mundo a tomar inspiración de esta lucha, destacando la importancia de la lucha por los derechos de los trabajadores.

Simu Liu, estrella de la película Barbie, compartió su orgullo en la red social X: "¡Se acabó la huelga! Estoy orgulloso de SAG por seguir luchando por el sustento de cada actor. Como alguien que solía vivir por debajo del umbral de la pobreza, iba a las audiciones y luchaba por vivir, he experimentado de primera mano lo importantes que son estas cosas. ¡Bravo y nos vemos en el set!".

Mientras asistía al preestreno de The Iron Claw, Jeremy Allen White recibió la noticia del fin de la huelga y expresó su felicidad: "Me hace sentir increíble, no conozco los detalles del acuerdo, pero estoy seguro de que [SAG-AFTRA] obtuvo lo que queríamos, lo que ellos querían. Y estoy muy feliz por nuestros equipos".