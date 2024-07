El lanzamiento de una Academia “mini” en Venga la alegría ha generado controversia por la revelación de los bajos pagos ofrecidos a los participantes. Entre los confirmados están Fabián Chávez, la polémica Ferka, el comediante Jo Jo Jorge Falcón y la conductora recurrente Kristal Silva. Sin embargo, reportes indican que numerosos invitados optaron por no participar al considerar que los salarios ofrecidos eran escasos.

Se reveló que TV Azteca extendió invitaciones a conductores de sus diversos programas, incluida la producción de Ventaneando. No obstante, varios de ellos rechazaron la oferta de trabajar gratis. Maru Silvia, productora de Venga la alegría, habría invitado a Mónica Castañeda y Daniel Bisogno, quienes decidieron no aceptar, aunque no se revelaron específicamente las causas de su negativa.

El bajo salario fue una razón clave para la negativa de otros famosos. El periodista Hugo Alexander Maldonado informó que los salarios ofrecidos eran de 3 mil pesos mexicanos por semana y los de aquellos considerados como “top”, de 4 mil pesos semanales. Entre aquellos que rechazaron la invitación debido al pago estuvieron Jawy, conocido por su participación en Acapulco Shore; y M’Balia.

Maldonado relató que cuando Jawy fue informado de que sería considerado un participante “top” y recibiría 4 mil pesos semanales, este se rió ante la oferta.