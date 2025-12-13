Famosos visitan a la Virgen

El cantante J Balvin demostró su devoción al visitar la Basílica de Guadalupe, uno de los recintos religiosos más emblemáticos del país, y afirmó que toda su familia es guadalupana.

El colombiano llegó en la víspera de las celebraciones del 12 de diciembre, fecha en la que millones de peregrinos acuden al recinto para honrar a la Virgen de Guadalupe. Su presencia no pasó desapercibida, pues las imágenes y videos compartidos por su fandom rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Además de su recorrido por el recinto religioso, el reguetonero compartió con entusiasmo que adquirió varios objetos devocionales en los alrededores de la Basílica.

Maribel cantópara la Morenita

Visitó la Basílica utilizando un vestido muy especial. Maribel interpretó “Hermoso cariño”, y lo que llamó mucho la atención, fue el vestido azul que portó para la ocasión; el atuendo, diseñado por Mitzy, muestra a la Virgen de Guadalupe pintada a mano, así como el rostro de Julián Figueroa, flores y varios querubines.

Un error marcadoen la historia

Manuel Esperón y Ernesto Cortázar compusieron el popular canto “La Guadalupana” (“Carta a mi Virgen”), el cual se popularizó gracias a su difusión en radio y televisión, dicho tema iba a ser cantado por Negrete e Infante cuando ambos se presentaron por una corta temporada en el Lírico, ahí, Esperón fue el director musical.

En varias entrevistas, Esperón contó que ni Jorge ni Pedro se aprendieron la letra en tiempo y forma, a pesar de que les advirtió que la letra del tema era larga y que no iban a contar con apuntador.

“Llegó el momento del debut, Pedro cantó muy bien su parte, lo mismo sucedió con Negrete, pero a la hora del dúo se les olvidó a ambos”, recordó.

La falla de los protagonistas de Dos tipos de cuidado les valió una rechifla del público después de que empezaron a leer la letra de la canción en pleno escenario. “Ahí fue cuando el público se descompuso se les echó encima con abucheos y silbidos, pues por muy ídolos que fueran, para el pueblo mexicano la Virgen de Guadalupe es intocable”, precisaron.