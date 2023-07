Fan lanza cenizas de su madre al escenario

La cantante Pink vivió un momento insólito durante un concierto en Hyde Park, Londres, Reino Unido, cuando una fan lanzó una bolsa que contenía las supuestas cenizas de su madre hacia el escenario.

El momento quedó captado en video y se ha viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en que Pink recibe la bolsa transparente y asombrada se dirige hacia el público para cuestionar a la persona que arrojó la bolsa.

“¿Es tu madre?… No sé cómo sentirme sobre esto”, se escucha decir a la cantante, mientras muestra la bolsa en sus manos y posteriormente, com mucho cuidado, la deja recargada sobre una de las bocinas del escenario. Para superar el incómodo momento, la intérprete siguió cantando “Just ike a pill”.

De acuerdo con la revista especializada Billboard, el evento ocurrió durante un concierto que la cantante ofrecía en el Hyde Park de Londres. Hasta la noche del martes, el video compartido por la cuenta de Twitter @PopCrave acumula más de tres mil retuits y 51 mil “me gusta”.

¿Pink ha dicho algo al respecto?

Este 27 de junio, la cantante tomó sus redes sociales para agradecer los elogios que recibió por el show que ofreció en Hyde Park, aunque no hizo eco del extraño episodio que vivió. “Estas críticas son una locura. Ni siquiera sé qué decir aparte de que me siento honrada y agradecida. Me encanta hacer esto con todos ustedes. Es mi vida y mi amor y estoy más que agradecida por eso”, se lee en el tuit.