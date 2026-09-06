Fans de Camilo Séptimo harán homenaje

Mientras las autoridades siguen investigado el trágico asesinato de Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, las personas que siguieron su carrera a lo largo de 10 años ya planean una manera para despedirlo.

Los seguidores de la banda están preparando un homenaje público en el que no solo honrarán su memoria, también su música, su legado y a su familia. La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a través de diferentes grupos de fans, y va dirigida para todos aquellos que hicieron de la música de la agrupación parte importante de su vida. “En medio de todo lo que estamos viviendo, queremos crear un espacio seguro para despedirlo, recordarlo y agradecer lo que su música significó para nosotros”, se puede leer en la publicación.

Asimismo, piden a quienes quieran asistir llevar flores, fotografías y mensajes, con el único objetivo de apoyarse en un momento tan difícil. “La idea es estar juntos en este momento. No importa si vienes solo, con tus amigos o si nunca has participado en algo así”, agregan.

Por último, recalcaron que el evento se realizará con el mayor de los respetos, tanto para él como para todas las víctimas de la tragedia.

¿Dónde y cuándo?

La reunión está programada para este domingo 6 de septiembre en punto de las 11:00 horas. El escenario será el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las actividades que se realizarán ni los integrantes de Camilo Séptimo estarán presentes.

Jonathan Meléndez perdió la vida en un brutal ataque. Su cuerpo fue encontrado el pasado 1 de septiembre, en un inmueble de Atizapán de Zaragoza. Lo que causó gran conmoción es que junto a él también se encontraban los restos de su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar. El único sobreviviente fue su hijo de seis años, quien logró esconderse.

Por estos hechos fueron detenidos dos hombres. El caso continúa abierto y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.