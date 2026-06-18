Fans de Oliver Tree anuncian homenaje

La muerte de Oliver Tree sigue generando reacciones entre sus seguidores. A unos días del accidente aéreo en el que perdió la vida, fans del cantante preparan un homenaje a su memoria.

Tree falleció este domingo en Río de Janeiro, cuando el helicóptero en el que viajaba se impactó, en pleno vuelo, con otra aeronave, desplomándose al instante. Ahora, los seguidores del intérprete quieren despedirlo, por lo que ya convocaron a un evento en la Ciudad de México para recordar su legado musical y su vida.

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales a través del grupo Fans de Oliver Tree. Aunque los organizadores son fans de Tree, la invitación está abierta a todo aquel que quiera sumarse.

De acuerdo con la publicación, quienes asistan podrán llevar flores, carteles, cartas imágenes y otros mensajes dedicados al intérprete de “Miss you”. Además de algunos detalles para intercambiar.

¿Cuándo será el evento en CDMX?

La reunión está programada para el próximo 22 de junio a las 15:00 horas en el Monumento a la Revolución. La iniciativa surgió como una forma de dar el último adiós al cantante y compartir el duelo por su fallecimiento. Algunos usuarios; incluso, propusieron transmitir el encuentro para que personas de otras ciudades o países puedan sumarse.