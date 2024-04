Fans de Toñita contra Lizbeth Rodríguez

Toñita no regresará al reality Survivor México debido a un desgarre en la pierna que un jaloneo de Lizbeth Rodríguez le habría causado. Su salida está dividiendo opiniones, pues mientras algunas personas creen que la lesión de la cantante es una farsa, los fans de la intérprete exigen que Lizbeth Rodríguez sea sancionada e, incluso, expulsada del programa.

Tras revelarse que Toñita sufrió un desgarre, sus fans se manifestaron en redes sociales para exigir que Lizbeth Rodríguez reciba un castigo ejemplar. “¿No van a sancionar a Lizbeth? Es clarísimo el jalón que le dio, qué injusto”. “Y si ya saben que fue a propósito, ¿cuál es el castigo para Lizbeth?”. “¿Y a qué hora va la penalización a Lizbeth?”. “Muy mal que @survivormx fomente y permita la violencia. Lizbeth se dice feminista y se la pasa acosando, ofendiendo y lastimando a mujeres”, expresan algunos internautas.

En tanto, Toñita se dijo contenta de que su salida sea por una lesión y no por falta de ganas. “No me siento derrotada, me siento más fuerte. Una raya más al tigre y a seguir”, comentó.