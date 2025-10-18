Fans despiden Ace Frehley

La industria de la música está de luto luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento de Ace Frehley, el legendario exguitarrista de la banda de rock estadounidense Kiss, fallecido el jueves 16 de octubre, a los 74 años, luego de que su familia tomara la decisión de desconectarlo del respirador que le brindaba el soporte vital.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el famoso cantante y compositor, conocido principalmente por ser miembro fundador y guitarrista principal de la banda de Kiss, se encontraba hospitalizado por una hemorragia cerebral provocada por una caída que tuvo en su estudio hace aproximadamente dos semanas.

La muerte del Ace Frehley ha impactado a millones de personas alrededor del mundo. En redes sociales, por ejemplo, el nombre del músico rápidamente se convirtió en tendencia, desatando todo un movimiento digital, mediante el cual usuarios han expresado sus últimas palabras de amor, mensajes de despedida y pequeños homenajes a uno de los originales de la emblemática banda de los 70.

Reacciones en redes

Asimismo, diversos internautas agregaron frases y palabras clave con referencias que los amantes de Kiss y seguidores del músico entenderán a la perfección.

Muchos usuarios rindieron homenaje a Frehley por la huella que dejó en la industria de la música y en el género del rock, destacando las características que lo hacían único. Con collages de imágenes, los usuarios recordaron grandes momentos en la carrera del legendario integrante de Kiss. Finalmente, los internautas mencionaron el legado que deja Ace Frehley y expresaron que será echado de menos.

De acuerdo con información publicada por TMZ, el músico de 74 años estuvo en el hospital luego de sufrir una hemorragia cerebral tras una caída ocurrida en su estudio. El accidente lo obligó a cancelar algunas fechas de su gira. Lamentablemente, su salud no mejoró.

¿Quién es Ace Frehley?

Frehley fue una de las figuras clave en la historia del rock. Como guitarrista de Kiss, formó parte de la alineación original junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, y dio vida al personaje de The Spaceman.

Entre los temas que coescribió se encuentran “Rock and Roll all nite”, “Detroit rock city” y “I was made for lovin’ you”. Tras su salida de la banda en 1982, inició una carrera en solitario y formó la agrupación Frehley’s Comet. Regresó temporalmente a Kiss en 1996 para la gira de reunión de la formación original y permaneció hasta 2002.