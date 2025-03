Shakira brindó su primer concierto, de siete que presentará en el estadio GNP Seguros, donde maravilló a sus fans con su icónica voz.

Sin embargo, algo que captó la atención en redes sociales fue una porra que le organizaron al exfutbolista y exesposo de la cantante colombiana, Gerard Piqué. Por medio de la plataforma X, el usuario @EsdeProfugos compartió el curioso video donde se ve a una fanática dar los detalles de la porra contra el exjugador y fundador de la Kings League.“Estamos organizándonos todos para que después de los globitos todos empecemos a gritar ‘chinga tu madre, Piqué’”, expresó la mujer.

Aunado a esto, consideró: “Es parte de nuestro proceso de sanación para soltar la ira que traemos desde 2022”. Finalmente, aseguró: “Shakira me lo dijo, yo no fui. Ella me dijo ‘no te ensucies las manos, hermana’. Le dije ‘yo lo hago, ¿OK?’”. Hasta el momento, el video cuenta con 602 mil reproducciones y más de 5 mil “likes”.