Fantasma de la ópera llega al Teatro

"Una puesta como ésta, no se hace con estrellas, las estrellas se hacen en esta puesta", declaró el productor Morris Gilbert, durante la presentación del elenco del musical El fantasma de la ópera, el cual tendrá como protagonistas a jóvenes promesas del escenario como Edward Salles como el fantasma y Lina de la Peña como Christine.

Morris señaló que los integrantes de esta compañía tienen un nivel artístico muy alto, lo que les ha permitido seguir adelante con este proyecto, porque dudaban en encontrar los actores que esta historia necesitaba. "Nosotros cuando elegimos a la gente, al principio no sabemos ni cómo se llaman, porque lo único que nos interesa es su talento y su preparación, porque sabemos que para sostener una obra como ésta se necesita eso", señaló Gilbert.

El productor Morris Gilbert explicó que el 65 % de los actores que componen la compañía de El fantasma de la ópera, son nuevos en las filas de sus producciones, y fueron seleccionados de entre mil 200 aspirantes que por vía electrónica hicieron llegar su casting, de en un primer filtro obtuvieron 250 personas para una audición presencial, de la cual salieron los 28 integrantes de la compañía.

Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, Le Fantome de L´Opéra, El fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre quienes la habitan. Se enamora de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance.

Esta producción se realiza gracias a la asociación de Carlos Carrera, Morris Gilbert, OCESA Teatro, Letsgo Company, Alfonos González y María Elena Galindo, hermana de la fallecida productora Tina Galindo.

Primera vez en México

La primera vez que El fantasma de la ópera fue montada en México, fue hace 25 años y tuvo como su protagonista al tenor Juan Navarro (q.e.p.d.), quien logró hacer de esta historia todo un éxito; es por eso que ahora a Morris Gilbert se le hace casi mágico el hecho de estar presentando al elenco de esta nueva versión, quienes subirán al escenario del Teatro Insurgentes a partir del 6 de noviembre.

Gibert también señaló que el libreto de esta historia, al igual que su partitura, siguen siendo las mismas que escribió Andrew Lloyd Webber, pero el montaje es totalmente nuevo, ya no es esa producción gigantesca y de millones de dólares, ahora es mucho más reducida pero no por eso simple, esto les permite pensar en realizar una gira por toda la República más adelante.