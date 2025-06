Farid Dieck dedica premio a su prometida

Durante los últimos días, los nombres de los creadores de contenido Farid Dieck y Jessica Fernández se encuentran en el ojo del huracán debido a la polémica sobre el trasfondo de su romance, que capturó la atención de los internautas, luego de que se retomaran aspectos de su historia de amor en un episodio de un podcast grabado hace dos años.

“Siempre me dejaba en visto. Tuve éxito en redes sociales y comencé a parecerle más atractivo”, fue la frase que expresó Farid en el controversial clip, que generó una ola de críticas entre sus seguidores, quienes atacaron a su actual prometida, alegando que era “interesada” y evidenciando que el discurso que expresa Farid en su contenido contradice los principios de salud mental y autoestima que promueve.

A raíz de este complicado momento en la carrera de ambos, el creador de contenido enfocado en la reflexión y la salud mental fue reconocido en los Spotify Podcast Awards, donde Dieck ganó la categoría mejor podcast de bienestar y dedicó su logro a su prometida.

Debido a la polémica y aprovechando el momento de su triunfo, al recoger su premio durante la gala, el influencer aprovechó para romper el silencio y dirigir unas palabras a su pareja, a quien le dedicó este logro en su carrera con un emotivo discurso que rápidamente se viralizó. “En verano de 2022, estaba pasando por mi peor momento profesional y uno de los peores momentos emocionales de mi vida, mi visión empezaba a nublarse; empezaba a verme hacia abajo, a menospreciarme, a dudar de mí, a perder la fe en mí... Empezaba, incluso, a considerar dejarlo todo. Pero por alguna razón, tú me veías diferente”, expresó Farid. “Siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, y yo no lo entendía. Y, aunque yo no podía verme a mí mismo de esa forma, decidí confiar en tu mirada”.

“Si en algún momento las voces externas o tu propia voz interna te nublan tu visión y empiezas a creer que eres poco, empiezas a perder la fe en ti, quiero que sepas que en esos momentos siempre vas a contar con mis ojos, para que te veas a través de ellos y recuerdes la increíble mujer que eres. Este premio es para ti”, enfatizó, causando la euforia del público y provocando todo tipo de reacciones en la red