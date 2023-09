Fastlicht publica memorias a su manera

Marcos Fastlicht publicó su propia historia gracias a la editorial Braun Ediciones/Printed Emotions. Cortesía

A mi manera es el nuevo libro en el que Marcos Fastlicht (Ciudad de México, 1942) cuenta la historia de su vida. Fastlicht generalmente es presentado como empresario, pero a sus 80 años ha experimentado diversas facetas, como la de galerista, la de ciudadano involucrado con su comunidad (fue presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropología durante ocho años, así como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR y miembro del Consejo Consultivo de la CNDH), marinero, golfista y asesor de las campañas electorales de Andrés Manuel López Obrador, entre muchas facetas más.

Marcos Fastlicht es hijo de Abraham Adolfo Fastlicht, judío exiliado en México de la Segunda Guerra Mundial, y Thelma Sackler. Aunque creció en el seno de una familia judía y celebró su bar mitzvá, Fastlicht se considera ateo. Sin embargo, al igual que su padre —que fue el primer cónsul honorario de Israel en México y fundó instituciones como el Centro Deportivo Israelita— ha estado fuertemente involucrado con su comunidad en Israel, con donaciones y recaudaciones para instituciones israelíes.

Como dice el título del libro que publica Braun Ediciones/Printed Emotions, Fastlicht cuenta la historia muy a su manera, a su estilo rebelde y “desmadroso” que lo caracteriza desde su juventud (reconoce que no fue el mejor estudiante). Sin el toque diplomático que uno creería que le caracteriza, Fastlicht comenta de forma clara y directa sobre su familia y entorno laboral.

Por ejemplo, confiesa que cuando supo que su hija Sharon se casaría con Emilio Azcárraga, no le preocupaba que él no fuera judío, sino que fuera dueño de Televisa y estuviera siempre en contacto con modelos y actrices. “No me vaya a salir este un cabrón”, pensó en aquel momento, pero ahora, reconoce, lo hizo “sin fundamento”.

En lo político señala que aunque lo ha asesorado y han sido amigos por 20 años, no siempre ha estado de acuerdo con las decisiones de Andrés Manuel López Obrador; también cuenta que para las encuestas de Morena asesoró a Claudia Sheinbaum; como el libro salió antes de conocer quién iría por la candidatura presidencial, Fastlicht declaró que si ella perdía, se retiraba de “la grilla”, pero si ganaba, estaría “encantado” de seguir apoyando.