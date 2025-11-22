Fátima Bosch agradece a Dios

Fátima Bosch está agradecida con las felicitaciones que ha recibido de la gente tras coronarse como Miss Universo 2025, y a través de su cuenta de Instagram donde ya suma más de 2 millones de seguidores, compartió su primer mensaje portando la corona.

Bosch hizo referencia a Dios y a lo que él tiene planeado para cada persona, lo cual es inevitable y no puede ser detenido ni por la envidia de otros, ni por el destino, ni por la suerte.

En este mensaje, la mexicana expresa una confianza profunda en que los planes divinos se cumplirán sin importar las circunstancias adversas. “Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, se lee.

La frase final es una expresión de alabanza y afirmación de la fe en Cristo. Fátima acompañó su mensaje con una serie de fotos del certamen en el que recibió la corona de Victoria Kjær Theilvig, la primera danesa en ganar el certamen.

Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo y mostró interés en trabajar durante su año de reinado para impulsar la igualdad de género en su país e inspirar a jóvenes de otras partes del mundo.

Presentación con polémica

La mexicana empezó el concurso con un episodio que se hizo viral en redes a principios de noviembre, cuando exigió respeto y se negó a quedarse callada durante una discusión con el jefe del comité organizador del certamen en Tailandia, Nawat Itsaragrinsil, en un incidente que fue transmitido en directo y que desencadenó numerosas muestras de solidaridad con la joven.

Bosch, modelo y diseñadora, abandonó furiosa la sala, seguida por algunas de sus compañeras. “Lo que ha hecho su director es una falta de respeto: me dijo tonta”, aseguró la mexicana ante los periodistas presentes. “El mundo debe ser testigo de esto, porque somos mujeres independientes y este espacio nos permite hacer oír nuestra voz”.

El incidente provocó el rechazo de múltiples celebridades y personajes de la vida pública, incluida la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien resaltó a Bosch como “ejemplo de cómo las mujeres” deben “alzar la voz”.

Felicitan a la reina

Hay un refrán mexicano que dice que “no hay quinto malo”, pero ese dicho popular quedó en el olvido gracias a Fátima Bosch. Ahora no hay cuarta mala, y es que la mexicana trajo a casa la cuarta corona de Miss Universo.

Luego de tres largas horas de competencia, la tabasqueña se coronó como Miss Universo 2025, imponiéndose ante la representante de Tailandia que se quedó con el segundo lugar.

El triunfo de Bosch de inmediato desató todo tipo de reacciones entre los paisanos, incluyendo las exreinas que ya han marcado la historia del certamen en nuestro país como Ximena Navarrete y Lupita Jones.

Navarrete fue una de las primeras en celebrar. A través de sus historias de Instagram compartió un breve pero sincero mensaje: “Felicidades, Fátima Bosch. ¡Tenemos cuarta!”, escribió junto a una captura del momento exacto de la coronación.

Minutos más tarde, Lupita Jones, la primera mexicana en ganar el concurso, en 1991, también se sumó a la ola de felicitaciones. En sus redes publicó una fotografía de Bosch en su traje rojo bordado y expresó: “¡Felicidades, México! ¡Felicidades, Fátima Bosch!”.