Fátima Bosch con posibilidades de ganar

La miss mexicana Fátima Bosch tiene grandes posibilidades de ganar el certamen Miss Universo 2025, según los datos que ha recabado la empresa Polymarket.

El modelo de predicción que proyecta datos de probabilidad combinando noticias, encuestas y opiniones de expertos para predecir el resultado de todo tipo de apuestas, Fátima está entre las tres contendientes a llevarse la corona. La gran favorita para ser la nueva Miss Universo es Ahtisa Manalo, de Filipinas. Muy de cerca está Praveenar Singhm de Tailandia y Fátima Bosch, la candidata mexicana, en tercer lugar.

Las votaciones estarían cerradísimas, ya que Bosch cuenta con un 11 % de probabilidades de conseguir la corona, frente al 16 % del que tiene Manalo. Sin embargo, de acuerdo con los análisis realizados por Polymarket, la originaria de Tabasco cuenta con una tendencia alcista en la gráfica de los últimos días.

La gran final de Miss Universo 2025 será el próximo viernes 21 de noviembre, en Tailandia, equivalente a jueves 20, en México y se transmitirá por el canal oficial del certamen en YouTube a las 6:00 p.m., hora de México.

Así, se disiparán todas las polémicas que se acumularon cuando la nueva reina sea coronada, en el Impact Arena de Pak Kret, de Bangkok.