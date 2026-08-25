Fátima Bosch denuncia intimidación

A casi un año del pleito que protagonizaron Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Tailandia, el tema podría escalar a tribunales. El empresario tailandés aseguró en sus redes que se encuentra en marcha un procedimiento para solicitar una orden de arresto contra la actual Miss Universo por un caso relacionado con presunta difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa.

Nawat incluso publicó imágenes de un supuesto documento de autoridades tailandesas para respaldar sus dichos. Sin embargo, hasta el momento, no puede confirmarse si existe una orden de arresto emitida contra Bosch.

La tabasqueña no se quedó callada y respondió con un mensaje en el que relacionó el proceso con aquel enfrentamiento ocurrido antes de Miss Universo 2025. “No me arrepiento de haber defendido mi lugar aquel día”, escribió.

En aquella ocasión, ambos sostuvieron un tenso intercambio frente a otras concursantes. Bosch denunció el trato recibido y el episodio quedó registrado en video. Ahora, continúa enfrentando consecuencias por haber alzado la voz. “Resulta profundamente preocupante que, en pleno siglo XXI, una mujer pueda enfrentar intentos de intimidación simplemente por haber levantado la voz, puesto límites y exigido ser tratada con dignidad y respeto”, indicó mediante un comunicado.

La Organización Miss Universo también manifestó su respaldo a la mexicana y defendió el derecho de las mujeres a expresarse. Fátima, por su parte, sostiene que las imágenes de aquel encontronazo hablan por ella. “El mundo entero vio lo que pasó aquel día. Todo quedó grabado. No hay nada más que decir”, remató.